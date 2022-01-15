Эрлинг Холанд заявил, что «Боруссия» оказывает на него давление
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд ответил на вопрос о своём будущем после разгромной победы в матче 19-го тура немецкой Бундеслиги с «Фрайбургом» (5:1). В этой встрече форвард оформил дубль.
«Боруссия» оказывает на меня давление, чтобы я принял решение на следующий сезон сейчас. Я просто хочу играть в футбол. Это, вероятно, означает, что мне скоро придётся приступить к делу. Я никогда не говорил об этом ранее, потому что уважаю клуб», — приводит слова Холанда журналист Ян Оге Фьёртофт в своём «твиттере».
В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги 21-летний Холанд забил 15 голов и отдал пять голевых передач в 13 матчах. Контракт форварда истекает в 2024 году, Transfermarkt оценивает нападающего в € 150 млн.
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