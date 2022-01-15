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«Ювентус» готов предложить «Зениту» за Азмуна € 5 млн

«Ювентус» готов предложить «Зениту» за Азмуна € 5 млн
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«Ювентус» рассчитывает оформить трансфер нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в нынешнее зимнее трансферное окно, сообщает Tuttosport.

По информации источника, туринский клуб готов предложить «Зениту» € 5 млн за 27-летнего иранского форварда. «Ювентус» испытывает проблемы из-за травмы нападающего Федерико Кьезы и заинтересован в кандидатуре Азмуна. Ранее сообщалось, что «Зенит» запросил у туринцев € 20 млн за Азмуна.

В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн. Нападающий выступает за санкт-петербургский «Зенит» с января 2019 года.

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