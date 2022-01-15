«Ювентус» готов предложить «Зениту» за Азмуна € 5 млн
Поделиться
«Ювентус» рассчитывает оформить трансфер нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в нынешнее зимнее трансферное окно, сообщает Tuttosport.
По информации источника, туринский клуб готов предложить «Зениту» € 5 млн за 27-летнего иранского форварда. «Ювентус» испытывает проблемы из-за травмы нападающего Федерико Кьезы и заинтересован в кандидатуре Азмуна. Ранее сообщалось, что «Зенит» запросил у туринцев € 20 млн за Азмуна.
В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн. Нападающий выступает за санкт-петербургский «Зенит» с января 2019 года.
Комментарии
- 15 января 2022
-
13:33
-
13:23
-
13:20
-
13:03
-
12:48
-
12:45
-
12:39
-
12:29
-
12:11
-
11:49
-
11:42
-
11:30
-
11:20
-
11:02
-
10:58
-
10:49
-
10:31
-
10:19
-
10:11
-
10:00
-
09:50
-
09:39
-
09:30
-
09:19
-
08:58
-
08:51
-
08:02
-
07:15
-
06:53
-
06:35
-
06:12
-
04:54
-
04:18
-
03:12
-
02:13
Партнерский контент