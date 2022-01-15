Шевченко одержал лишь одну победу за 11 матчей в «Дженоа»

Андрей Шевченко одержал лишь одну победу за 11 матчей на посту главного тренера «Дженоа». Она случилась во встрече с «Салернитаной» (1:0) в Кубке Италии.
Ранее стало известно, что главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко был отправлен в отставку. Сообщалось, что кандидатами на пост тренера «Дженоа» являются Давиде Баллардини и Роландо Маран, которые тренировали команду ранее и всё ещё связаны с ней контрактом. Они могут заменить Шевченко на посту главного тренера.
Шевченко возглавил «Дженоа» в ноябре 2021 года. Его контракт с клубом был рассчитан до 2024 года. Под руководством Шевченко «Дженоа» провёл девять матчей в чемпионате Италии, в которых трижды сыграл вничью и потерпел шесть поражений. В последнем матче Шевченко в качестве главного тренера итальянского клуба случилось поражение от «Милана» (1:3, ДВ) в Кубке Италии.
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