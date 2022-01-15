«Вулверхэмптон» — «Саутгемптон»: стартовые составы команд на матч 22-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Вулверхэмптона» и «Саутгемптона» на матч 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон».



«Вулверхэмптон»: де Са, Гомеш, Коуди, Килман, Айт Нури, Дендонкер, Семеду, Моутинью, Каштелу, Хименес, Тринкан.



Запасные: Моулден, Радди, Сэндерсон, Кэмпбелл, Жордау, Кандл, Гилз, Силва, Траоре.



«Саутгемптон»: Форстер, Салису, Силвейра, Беднарек, Перро, Диало, Ромеу, Уорд-Праус, Телла, Редмонд, Броя.



Запасные: Кабальеро, Смол, Стивенс, Валери, Уолкер-Питерс, С. Армстронг, Адамс, А. Армстронг, Лонг.



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Майкл Солсбери. Ему будут помогать ассистенты Даррен Кэнн и Саймон Лонг. Резервный рефери – Андре Марринер.