«Вулверхэмптон» — «Саутгемптон»: стартовые составы команд на матч 22-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Вулверхэмптона» и «Саутгемптона» на матч 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон».
«Вулверхэмптон»: де Са, Гомеш, Коуди, Килман, Айт Нури, Дендонкер, Семеду, Моутинью, Каштелу, Хименес, Тринкан.
Запасные: Моулден, Радди, Сэндерсон, Кэмпбелл, Жордау, Кандл, Гилз, Силва, Траоре.
«Саутгемптон»: Форстер, Салису, Силвейра, Беднарек, Перро, Диало, Ромеу, Уорд-Праус, Телла, Редмонд, Броя.
Запасные: Кабальеро, Смол, Стивенс, Валери, Уолкер-Питерс, С. Армстронг, Адамс, А. Армстронг, Лонг.
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Майкл Солсбери. Ему будут помогать ассистенты Даррен Кэнн и Саймон Лонг. Резервный рефери – Андре Марринер.
- 15 января 2022
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