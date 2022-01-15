Рангник объяснил, почему Роналду не попал в заявку на матч с «Астон Виллой»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник объяснил, почему нападающий Криштиану Роналду не попал в заявку на матч 22-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой».
«Вчера перед тренировкой у Роналду всё ещё были проблемы со сгибателем бедра, и мы решили, что ему лучше не тренироваться.
После занятий я ещё раз с ним поговорил, и мы пришли к выводу, что нет смысла брать его с собой, если проблема остаётся. Надеюсь, в среду (матч с «Брентфордом») он сыграть сможет», — цитирует Рангника «твиттер» Utdreport.
Роналду провёл 16 матчей в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. В турнирной таблице АПЛ «красные дьяволы» располагаются на 7-м месте. В 19 матчах подопечные Ральфа Рангника набрали 31 очко.
Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:
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