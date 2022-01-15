У Мюллера 150 голевых пасов в Бундеслиге. С 2008 года в топ-5 лиг больше только у Месси
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Форвард «Баварии» Томас Мюллер отдал две результативные передачи в матче 19-го тура немецкой Бундеслиги с «Кёльном». Игра закончилась крупной победой мюнхенской команды со счётом 4:0.
Теперь у 32-летнего футболиста 150 голевых пасов в высшем дивизионе немецкого футбола. Это его 14-й сезон в элите.
С момента дебюта Мюллера в Бундеслиге в 2008 году только Лионель Месси сделал больше голевых передач в топ-5 лиг. Аргентинец отдал 180 ассистов за «Барселону» в Ла Лиге и за «ПСЖ» в Лиге 1, сообщает Opta.
«Бавария» набрала 46 очков и идёт на первом месте в турнирной таблице немецкого чемпионата, опережая дортмундскую «Боруссию» на шесть баллов. В следующем туре команда Юлиана Нагельсмана 23 января сыграет на выезде с «Гертой».
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