У Мюллера 150 голевых пасов в Бундеслиге. С 2008 года в топ-5 лиг больше только у Месси

Форвард «Баварии» Томас Мюллер отдал две результативные передачи в матче 19-го тура немецкой Бундеслиги с «Кёльном». Игра закончилась крупной победой мюнхенской команды со счётом 4:0.

Теперь у 32-летнего футболиста 150 голевых пасов в высшем дивизионе немецкого футбола. Это его 14-й сезон в элите.

С момента дебюта Мюллера в Бундеслиге в 2008 году только Лионель Месси сделал больше голевых передач в топ-5 лиг. Аргентинец отдал 180 ассистов за «Барселону» в Ла Лиге и за «ПСЖ» в Лиге 1, сообщает Opta.

«Бавария» набрала 46 очков и идёт на первом месте в турнирной таблице немецкого чемпионата, опережая дортмундскую «Боруссию» на шесть баллов. В следующем туре команда Юлиана Нагельсмана 23 января сыграет на выезде с «Гертой».