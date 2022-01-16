Терюшков: до конца сезона Лантратов останется в «Химках». Переговоры с «Локо» — фейк

Член совета директоров «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию о возможном уходе голкипера Ильи Лантратова из клуба.

«Это фейк чистой воды. Ни от одного клуба РПЛ мы не получали предложений по Лантратову. До конца сезона Илья останется в «Химках». Если говорить о теоретическом трансфере, то мы готовы его отпускать только в команду, где он будет первым номером. Это перспективный вратарь, в будущем — возможный первый номер сборной.



Рыбчинского нам не предлагали, мы его не рассматриваем сейчас. Какая-то странная история», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее «Рейтинг Букмекеров» сообщил, что Лантратов может продолжить карьеру в московском «Локомотиве».