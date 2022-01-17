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«Лилль» в меньшинстве не удержал победу над «Марселем»

«Лилль» в меньшинстве не удержал победу над «Марселем»
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Сегодня, 16 января, на стадионе «Велодром» в Марселе в рамках матча 21-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 «Марсель» принимал «Лилль». Встреча закончилась вничью 1:1.

Счёт в матче на 15-й минуте открыл защитник гостей Свен Ботман с передачи Ренату Саншеша. На 30-й и 32-й минуте полузащитник Бенжамен Андре получил по жёлтой карточке, оставив действующего чемпиона Франции «Лилль» в меньшинстве. «Марсель» сравнял счёт на 75-й минуте: отличился Дженгиз Ундер с передачи Димитри Пайета.

«Марсель» набрал 37 очков и занимает в турнирной таблице чемпионата Франции третье место, отставая от «Ниццы» на два очка и имея матч в запасе. «Лилль» (29) — 10-й. Лидером соревнований является «ПСЖ», набравший 50 очков.

Франция - Лига 1. 21-й тур
16 января 2022, воскресенье. 22:45 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
1 : 1
Лилль
Лилль
0:1 Ботман – 15'   1:1 Ундер – 75'
Удаления: нет / Андре – 32'
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