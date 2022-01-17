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«Наполи» саркастично отреагировал на нулевую ничью в матче «Аталанта» — «Интер»

«Наполи» саркастично отреагировал на нулевую ничью в матче «Аталанта» — «Интер»
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Пресс-служба «Наполи» в «Твиттере» саркастично отреагировала на результат центрального матча 22-го тура чемпионата Италии, в котором «Аталанта» принимала «Интер» (0:0).

«Клуб хотел бы поздравить «Аталанту» и «Интер» с интересной и довольно зрелищной игрой», — гласит публикация «Наполи».

Благодаря этой ничьей, в случае завтрашней победы над «Болоньей» на выезде, «Наполи» (43) имеет возможность сократить отрыв от лидера Серии А – «Интера» (50) на четыре очка и на два очка от его ближайшего преследователя – «Милана» (48), при этом подопечным Стефано Пиоли ещё предстоит сыграть со «Специей». «Аталанта» же занимает четвёртое место с 42 очками после 21 матча.

В следующем туре Серии А «Интер» 22 января примет на своём поле «Венецию». «Аталанта» в этот же день сыграет на выезде с «Лацио».

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