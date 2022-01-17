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Геркус: на что Зе Луишу обижаться. Он свободный агент с кучей денег

Геркус: на что Зе Луишу обижаться. Он свободный агент с кучей денег
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на интервью экс-нападающего московской команды Зе Луиша.

«Мне был непонятен трансфер Зе Луиша с самого начала. Он игрок неплохой был в своё время, но в «Порту» он присел. Это надо у Кикнадзе спрашивать, зачем он брал.

У клуба своя логика. Контракты разрываются, старая команда продаётся, набирается новая. Зе Луиш точно был одним из тех, кто стоял первым на выход. Так что чего ему обижаться. Я бы радовался. Свободный агент, с кучей денег», — рассказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

30-летний Зе Луиш стал игроком железнодорожников в октябре 2020 года, перейдя из «Порту». 13 января стало известно, что «Локомотив» расторг контракт с игроком по обоюдному согласию сторон.

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