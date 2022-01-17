Вячеслав Фетисов поддержал предложение о запрете иностранных игроков в РПЛ

Депутат Госдумы РФ и двукратный чемпион мира по хоккею Вячеслав Фетисов поддержал предложение депутата Романа Терюшкова о полном запрете на легионеров в РПЛ.



«Почему отмена легионеров — это крайняя мера? Она может быть разумной, поможет создать добросовестную конкуренцию. Это позволит поднять уровень соревнований в российском чемпионате. Если у нас будет достаточно своих игроков, то легионеры не будут нужны. Да, сейчас наш уровень не настолько хороший, но эта мера поможет поднять конкуренцию среди российских спортсменов.



При этом нужно будет ввести потолок зарплат. Тогда будет совершенно другая картина. За пять лет или более мы уже увидим результаты. И если в каждой команде будет по 6-7 добротных футболистов, это также создаст конкуренцию в сборной России», — приводит слова Фетисова «Спорт-экспресс».



Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с Sport24 выступил за полную отмену легионеров в Российской Премьер-Лиге.