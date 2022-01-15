В России ждут новый лимит. Хуже точно не будет

Кажется, РФС, некоторые клубы и большинство тренеров добились своего – лимит на легионеров изменят. Лига наконец уйдёт от 8 легионеров в заявке. Минспорта, скорее всего, одобрит предложенный формат с 13 иностранцами, 8 россиянами и 4 воспитанниками. Но в матчах РПЛ смогут выходить те же 8 футболистов с паспортом другого государства.

Президент РФС Дюков продвигал реформы чуть ли не с первого дня работы. Но требовалось время, чтобы убедить всех – от чиновников до руководителей клубов. Идея с полной отменой ограничений не прошла. Президент России слишком конкретно говорил, что это невозможно. Поэтому искали компромиссы, приглашали спецов из Нидерландов, ещё раз всё анализировали и, видимо, нашли их. Лимит скорректируют. И в первую очередь от этого выиграют топы.

Семак, Слуцкий, Карпин, Гончаренко – все они в разное время тренировали команды в еврокубках. И все одинаково ненавидели лимит, который мешал конкурировать на высоком уровне. Теперь эта причина автоматически удалится из их словаря оправданий. РФС сделает максимум возможного. Хотя и этого может не хватить.

Принципиально изменятся три вещи:

Топам не придётся закрывать позиции травмированных лидеров-легионеров средними россиянами и в Европе, где смогут сыграть 11 иностранцев, и внутри РПЛ. Плюс – замены по ходу матчей: вместо уставшего Понсе теперь уже Ваноли выпустит не еле двигающегося Мелкадзе, а действительно классного форварда, пусть и с зарубежным паспортом.

Повысится интенсивность тренировок. Хорошие футболисты, если они приедут не только зарабатывать, агрессивно зарубятся за место в старте. За ними потянутся россияне – начнут выкладываться на каждом занятии и при идеальном раскладе повысят свой класс. Три места в матчах РПЛ им гарантировано, и будет грустно, если они будут напоминать дровосеков.

Возможно, лимит наконец-то будет не только забирать, но и приносить деньги футболу. Обсуждается введение налога на иностранцев. Сумма может быть небольшой, но пойдёт на развитие молодых игроков.

Матч РПЛ Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Просядет средний уровень зарплат российских футболистов. Сборники наверняка останутся при своём, остальные – опустятся. И уже не смогут манипулировать предложениями от других клубов. Да, скорее всего, увеличится разрыв между лидерами и всеми остальными. Вряд ли условные «Крылья» найдут деньги на 13 приличных иностранцев. У большинства таких клубов может появиться иная миссия – готовить россиян, а потом продавать либо в Европу, либо главным клубам страны.

Не думаю, что внутри лиги резко скакнёт уровень интенсивности. Но постепенно она может повышаться. Вместе с той самой конкуренцией.

И раз мы ничего не добились в еврокубках при старом лимите, почему бы не попробовать при новом? Хуже точно не будет. Да и сборная России, о которой так пекутся чиновники, вряд ли пострадает.