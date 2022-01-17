«Зенит» не интересуется нападающим сборной Польши Буксой

«Зенит» не интересуется нападающим «Нью-Инглэнд» Адамом Буксой. Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе питерского клуба.



Букса выступает за «Нью-Инглэнд Революшн» с 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 7 млн.



В прошлом сезоне МЛС Букса принял участие в 32 матчах, в которых записал в свой актив 17 голов и сделал 3 результативные передачи.



В 2021 году Букса дебютировал за национальную команду Польши, в которой забил 5 голов в 5 матчах.



На зимний перерыв «Зенит» ушёл на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков.



Ранее стало известно, что на сборах в Дубае «Зенит» встретится с «Ботевом» из Болгарии (22 января), а затем сыграет с «Жилиной» из Словакии (25 января). В начале февраля команда примет участие в «Атлантик Кап», где соперниками «Зенита» станут «Мидтьюлланн», «Брейдаблик» и «Стокгольм».

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