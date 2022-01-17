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«Зенит» и «Ювентус» провели новый раунд переговоров о трансфере Сердара Азмуна

«Зенит» и «Ювентус» провели новый раунд переговоров о трансфере Сердара Азмуна
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун всё ещё может оказаться в «Ювентусе», сообщает Tuttosport.

По информации источника, клубы вновь провели переговоры, которые продолжались на протяжении последних нескольких часов. Отмечается, что между сторонами по-прежнему присутствует некоторая дистанция. «Зенит» настаивает на трансфере за € 5 млн, а «Ювентус» предлагает закрыть сделку за € 1 млн плюс € 2 млн в качестве бонусов.

В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн. Нападающий выступает за санкт-петербургский «Зенит» с января 2019 года.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Азмуну со стороны французского «Лиона» и английского «Ньюкасл Юнайтед».

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