Ибрагимович провёл 150-й матч за «Милан»

«Милан» проиграл «Специи» в матче 22-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла 17 января в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Для нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича этот матч стал 150-м в составе клуба. В 150 играх за «Милан» шведский футболист забил 92 мяча и сделал 34 голевые передачи.
Больше всего игр в своей карьере Ибрагимович провёл за «ПСЖ» – 180. Далее идут два миланских клуба – «Милан» (150) и «Интер» (117).
В этом сезоне на счету 40-летнего форварда 18 сыгранных матчей во всех турнирах, восемь забитых мячей и две голевые передачи.
«Милан» с 48 набранными очками занимает второе место в турнирной таблице Серии А, отставая от «Интера» на два очка, но у команды Симоне Индзаги есть матч в запасе.
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