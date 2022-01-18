«Это сюрреалистично, мне неловко». Тухель — о награде лучшему тренеру 2021 года
Поделиться
Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал получение награды лучшему тренеру 2021 года по версии ФИФА.
«Когда я узнал о награде? Это был обычный день на тренировочной базе. Я только пришёл с тренировки, а потом на церемонии открыли конверт и назвали моё имя. Это просто сюрреалистично, и я ошеломлён. На самом деле, я чувствую себя немного неловко.
Мне нравится путь в «Челси», и я наслаждаюсь клубом в данный момент. Сезон достаточно хорош, поэтому хочу поблагодарить всех, кто меня окружает, что я комфортно чувствую себя в столь конкурентоспособном клубе. В «Челси» мы стараемся быть лучшими версиями самих себя и соревнуемся на самом высоком уровне», — приводит слова Тухеля Football London.
Новость по темеТухель — лучший тренер года по версии ФИФА
Комментарии
- 18 января 2022
-
10:07
-
10:05
-
09:47
-
09:45
-
09:33
-
09:32
-
08:46
-
08:30
-
05:42
-
05:37
-
05:00
-
04:50
-
04:26
-
00:54
-
00:53
-
00:42
-
00:37
-
00:21
-
00:04
- 17 января 2022
-
23:49
-
23:43
-
23:41
-
23:30
-
23:11
-
22:50
-
22:47
-
22:38
-
22:26
-
22:25
-
22:25
-
22:20
-
22:18
-
22:11
-
22:08
-
22:01
Партнерский контент