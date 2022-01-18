«Это сюрреалистично, мне неловко». Тухель — о награде лучшему тренеру 2021 года

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал получение награды лучшему тренеру 2021 года по версии ФИФА.

«Когда я узнал о награде? Это был обычный день на тренировочной базе. Я только пришёл с тренировки, а потом на церемонии открыли конверт и назвали моё имя. Это просто сюрреалистично, и я ошеломлён. На самом деле, я чувствую себя немного неловко.

Мне нравится путь в «Челси», и я наслаждаюсь клубом в данный момент. Сезон достаточно хорош, поэтому хочу поблагодарить всех, кто меня окружает, что я комфортно чувствую себя в столь конкурентоспособном клубе. В «Челси» мы стараемся быть лучшими версиями самих себя и соревнуемся на самом высоком уровне», — приводит слова Тухеля Football London.