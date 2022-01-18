Агент Милевского Панков стал спортивным директором «Красавы»

Футбольный клуб «Красава» договорился о сотрудничестве с менеджером Александром Панковым.



«Александр Иванович провёл в агентском бизнесе 14 лет, совершив более 300 трансферов и переходов в страны Европы, Азии, ближнего и дальнего зарубежья. В том числе украинский специалист представлял интересы таких известных футболистов, как Артём Милевский, Дмитрий Чигринский, Сергей Рыбалка, Евгений Хачериди, Денис Олейник и многих других игроков с опытом выступлений на крупных международных турнирах и своих национальных сборных.



С сегодняшнего дня Панков официально будет представлять «Красаву» в качестве спортивного директора, отвечать за развитие спортивной части клуба, проводить все переговоры по трансферам, комплектовать команду не только футболистами, но и профессиональными специалистами, которые повысят уровень нашего клуба», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.