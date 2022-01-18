Игрок «Вулверхэмптона» Траоре будет отдавать один процент от зарплаты на борьбу с расизмом

Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре будет финансово помогать антирасистской организации Common Goal, сообщает Sky Sports.
По информации источника, футболист будет перечислять Common Goal один процент от зарплаты.
Организация была создана в 2017 году. Первым игроком, который стал отдавать один процент от зарплаты на поддержку движения, стал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата.
В настоящее время Common Goal сотрудничает с 200 футболистами и тренерами из 45 стран.
В нынешнем сезоне Адама Траоре принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги и отметился одним взятием ворот. С 2020 года Траоре вызывается в сборную Испании, за которую провёл восемь матчей.
Видеообзор матча 22-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон»:
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