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Игрок «Вулверхэмптона» Траоре будет отдавать один процент от зарплаты на борьбу с расизмом

Игрок «Вулверхэмптона» Траоре будет отдавать один процент от зарплаты на борьбу с расизмом
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Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре будет финансово помогать антирасистской организации Common Goal, сообщает Sky Sports.

По информации источника, футболист будет перечислять Common Goal один процент от зарплаты.

Организация была создана в 2017 году. Первым игроком, который стал отдавать один процент от зарплаты на поддержку движения, стал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата.

В настоящее время Common Goal сотрудничает с 200 футболистами и тренерами из 45 стран.

В нынешнем сезоне Адама Траоре принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги и отметился одним взятием ворот. С 2020 года Траоре вызывается в сборную Испании, за которую провёл восемь матчей.

Видеообзор матча 22-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон»:

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