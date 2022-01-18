Колашинац перешёл из «Арсенала» в «Марсель»
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Защитник лондонского «Арсенала» Сеад Колашинац перешёл в «Марсель». Об этом сообщила пресс-служба французского клуба. Футболист подписал контракт с командой до лета 2023 года.
Колашинац выступает за «Арсенал» с 2017 года, куда перешёл из «Шальке-04» на правах свободного агента. Контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги босниец сыграл в двух матчах и результативными действиями не отметился.
Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити»:
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