Колашинац перешёл из «Арсенала» в «Марсель»

Защитник лондонского «Арсенала» Сеад Колашинац перешёл в «Марсель». Об этом сообщила пресс-служба французского клуба. Футболист подписал контракт с командой до лета 2023 года.

Колашинац выступает за «Арсенал» с 2017 года, куда перешёл из «Шальке-04» на правах свободного агента. Контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги босниец сыграл в двух матчах и результативными действиями не отметился.

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити»:

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