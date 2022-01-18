Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль рассказал о выборе соперников на зимних сборах.
«Конечно, это в какой-то степени вызов для игроков, когда сборы длятся пять-шесть недель. Будет нагрузка, и тут важно найти правильный баланс того, как игроки будут восстанавливаться. Поэтому важно правильно нагружать игроков интенсивностью и правильно их восстанавливать. Это зависит от того, сколько игроков у нас будет готово играть. Мы планировали провести от четырёх до шести встреч.
Но потом пришли к решению сыграть пять матчей, чтобы мы могли задействовать и заполнить все те позиции, которые у нас есть, дать каждому игроку достаточно времени показать себя на этих сборах. Поэтому пять игр – это оптимально запланированное число. Во время сборов каждая тренировка имеет практически такую же важность, как и товарищеская игра», — цитирует Гисдоля пресс-служба железнодорожников.
- 18 января 2022
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