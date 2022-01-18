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«Барселона» рассматривает форварда «Эльче» в качестве потенциальной замены Люка де Йонга

«Барселона» рассматривает форварда «Эльче» в качестве потенциальной замены Люка де Йонга
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Нападающий «Эльче» Лукас Бое может сменить команду. В услугах 25-летнего форварда заинтересована «Барселона», сообщает Marca со ссылкой на Esport3.

По информации источника, сине-гранатовые могут подписать аргентинца в случае, если команду покинет форвард Люк де Йонг.

Бое выступает на постоянной основе за «Эльче» с лета 2021 года, куда перешёл из «Торино» за € 2 млн. Ранее он на правах аренды играл за испанскую команду в сезоне-2020/2021. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Бое сыграл в 16 матчах, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

Видеообзор матча 20-го тура Примеры «Гранада» — «Барселона»:

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