«Барселона» рассматривает форварда «Эльче» в качестве потенциальной замены Люка де Йонга

Нападающий «Эльче» Лукас Бое может сменить команду. В услугах 25-летнего форварда заинтересована «Барселона», сообщает Marca со ссылкой на Esport3.
По информации источника, сине-гранатовые могут подписать аргентинца в случае, если команду покинет форвард Люк де Йонг.
Бое выступает на постоянной основе за «Эльче» с лета 2021 года, куда перешёл из «Торино» за € 2 млн. Ранее он на правах аренды играл за испанскую команду в сезоне-2020/2021. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Бое сыграл в 16 матчах, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.
Видеообзор матча 20-го тура Примеры «Гранада» — «Барселона»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 18 января 2022
-
22:17
-
22:08
-
22:05
-
21:56
-
21:54
-
21:50
-
21:46
-
21:43
-
21:37
-
21:16
-
21:03
-
20:58
-
20:55
-
20:53
-
20:52
-
20:51
-
20:49
-
20:32
-
20:20
-
20:08
-
19:52
-
19:49
-
19:44
-
19:44
-
19:40
-
19:31
-
19:28
-
19:26
-
19:18
-
19:11
-
19:02
-
18:57
-
18:50
-
18:44
-
18:42