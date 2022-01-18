Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Габон и Марокко сыграли вничью и вышли в плей-офф Кубка африканских наций

Габон и Марокко сыграли вничью и вышли в плей-офф Кубка африканских наций
Комментарии

В матче 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Габона встречалась с национальной командой Марокко. Игра прошла на стадионе «Омниспортс Ахмаду-Аиджо» в Яунде (Камерун) и завершилась ничьей со счётом 2:2.

На 21-й минуте встречи счёт открыл нападающий сборной Габона Джим Аллевина. На 74-й минуте главный арбитр Дахане Бейда назначил пенальти в ворота команды Габона, который успешно реализовал марокканский полузащитник Софьян Буфаль. Через 7 минут защитник сборной Марокко Наиф Агер отправил мяч в собственные ворота. Счёт вновь сравнял марокканский защитник Ашраф Хакими, забивший гол на 84-й минуте.

Сборная Марокко набрала 7 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы С. Габон (5) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе С являются сборные Ганы (1) и Коморских островов (3).

Кубок африканских наций. Группа C. 3-й тур
18 января 2022, вторник. 22:00 МСК
Габон
Окончен
2 : 2
Марокко
1:0 Аллевина – 21'   1:1 Буфаль – 74' (пен)   2:1 Агер – 81' (автогол)   2:2 Хакими – 84'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022