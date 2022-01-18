Габон и Марокко сыграли вничью и вышли в плей-офф Кубка африканских наций

В матче 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Габона встречалась с национальной командой Марокко. Игра прошла на стадионе «Омниспортс Ахмаду-Аиджо» в Яунде (Камерун) и завершилась ничьей со счётом 2:2.
На 21-й минуте встречи счёт открыл нападающий сборной Габона Джим Аллевина. На 74-й минуте главный арбитр Дахане Бейда назначил пенальти в ворота команды Габона, который успешно реализовал марокканский полузащитник Софьян Буфаль. Через 7 минут защитник сборной Марокко Наиф Агер отправил мяч в собственные ворота. Счёт вновь сравнял марокканский защитник Ашраф Хакими, забивший гол на 84-й минуте.
Сборная Марокко набрала 7 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы С. Габон (5) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе С являются сборные Ганы (1) и Коморских островов (3).
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