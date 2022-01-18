Сборная Ганы проиграла Коморским островам и вылетела из Кубка африканских наций

В матче 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Ганы встречалась с командой Коморских островов. Игра, прошедшая на стадионе «Румде Аджия» в Гаруа (Камерун), завершилась победой Коморских островов со счётом 3:2.
На 4-й минуте встречи счёт открыл форвард сборной Коморских островов Эль-Фарду Бен Набуан. На 25-й минуте с поля был удалён игрок сборной Ганы Андре Айю. На 61-й минуте нападающий Ахмед Могни упрочил преимущество своей команды. Через 3 минуты форвард Ричмонд Боакье сократил отставание сборной Ганы в счёте. На 77-й минуте защитник Александер Джику сравнял счёт. На 85-й минуте Могни оформил дубль и установил итоговый счёт встречи.
Сборная Коморских островов набрала 3 очка и поднялась на 3-е место в турнирной таблице группы С. Гана (1) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе С являются сборные Марокко (7) и Габона (5).
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