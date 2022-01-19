Тарпищев: наши футболисты полтайма могут отбегать, а потом их надо на курорт отправлять

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о ситуации в российском футболе.



«Наши футболисты делают всё что могут. Вопрос, почему они такие. Потому что системность… У нас школы нет. В Советском Союзе считалось, что мы наиболее физически сильные, когда выигрывали Европу в 1961 году. Мы сейчас и это потеряли. Взять английский футбол и наш. У нас девальвировался чемпионат, там три-четыре команды играют, где действительно нагрузку получаешь, а там это каждую неделю по три раза в неделю они носятся как сумасшедшие. Это же так сформированы люди.

А что предъявлять претензии к игрокам, если они так не сформированы? Они наши полтайма могут отбегать, а потом их надо на курорт отправлять, чтобы они восстановились, ха-ха. Нет, ну а чего? Серьёзно. Они же, футболисты, меньше всего виноваты — система. Почему футболист два тайма не может отбегать как ошпаренный с первого удара до последнего? Это физические кондиции. А почему ему не сделали физические кондиции? Почему? Это же школа.

Что делает любого спортсмена великим? Тренер и среда, в которой ты находишься, два фактора. Я каждый день выходил в 7 утра на зарядку, с 9 до 12 первая тренировка и с 6 до 9 вторая, меня заставили это сделать. А если не заставлять, кем я был бы?

Есть хорошие школы, были, и в «Торпедо» была, и «Спартак», и «Зенит». Но это должна быть преемственность от А до Я. А сейчас большинство опять-таки… Не знаю, сейчас, может быть, в «Зените», «Спартаке» и хорошо, но по всей России приблизительно так — берут же в школы по блату: кто на какой машине приехал, того и взяли, вот и весь талантливый футболист, ха-ха. Это правильно? И в теннисе так, я мучаюсь: кто на чём приехал, выбор идёт.

Ясно, что с легионерами, при диких деньгах можно выиграть и Лигу чемпионов. Вон, эта команда молдавская, «Шериф» играет, ни одного молдаванина нет, ха-ха, играют. Но вопрос-то в том, а нужно ли нам это. Потому что я считаю, при нашем талантливом народе, при правильной постановке вопроса во всех видах мы можем участвовать. У нас народ талантливый, вопрос только системы», — сказал Тарпищев в интервью RTVI.