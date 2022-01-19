Форвард «Локомотива» Лисакович присоединится к «Рубину» 20 января

Нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович в четверг прибудет в расположение казанского «Рубина». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Все детали трансфера согласованы.
Лисакович стал игроком «Локомотива» летом 2020 года, перейдя из солигорского «Шахтёра» за € 1,5 млн. В нынешнем сезоне футболист в 21 матче во всех турнирах забил два гола и отдал две голевые передачи. Контракт Лисаковича истекает в 2024 году.
Ранее «Локомотив» расстался ещё с двумя нападающими. Фёдор Смолов перешёл в «Динамо», а с Зе Луишем был разорван контракт. Ранее стало известно, что московский «Локомотив» получит за своего футболиста около € 1 млн. «Локомотив» набрал 28 очков в 18 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Зенит» (38).
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