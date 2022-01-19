Бывший защитник «Арсенала» и сборной Англии перешёл в команду из чемпионата Австралии

Защитник «Ноттингем Форест» Карл Дженкинсон перешёл на правах аренды в команду «Мельбурн Сити», сообщает пресс-служба австралийского клуба в «твиттере».
Англичанин будет выступать за «Мельбурн Сити» до конца нынешнего сезона. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.
Дженкинсон является воспитанником «Чарльтон Атлетик». В 2011 году защитник перешёл в лондонский «Арсенал», в котором числился до 2019 года. За это время он провёл 70 матчей в футболке «канониров», в которых забил один гол и отдал пять результативных передач.
В 2012 году Дженкинсон провёл один матч за сборную Англии, в котором «три льва» потерпели поражение от Швеции (2:4).
Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити»:
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