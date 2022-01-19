Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Эмирейтс»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о результате товарищеского матча с «Эмирейтс» (3:0).
«Всё понравилось. Это была неофициальная первая игра, самое важное — что без травм, хотя моментами игра была жёсткая. Хорошо, что после матча все здоровы. В остальном — пока втягиваемся, кто-то сыграл 45 минут, кто-то — больше. Будем готовиться к следующей игре.
Что касается отсутствовавших футболистов, Малком, Вендел и Азмун продолжают восстанавливаться после повреждений и пока ещё не работают в общей группе. Есть и заболевшие. У каждого — свой резон не играть, из тех, кто не готовился к матчу.
Этот матч рассматриваю как игру для себя. Мы посмотрели, как действуют игроки на тех или иных позициях. Какие-то моменты мы, конечно, хотели посмотреть, но, учитывая отсутствие большой группы игроков, вряди ли что-то можно наигрывать или говорить о каком-то взаимодействии», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
- 19 января 2022
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