Радченко — о Семаке: если «Зенит» пройдёт «Бетис», он тут же переподпишет контракт

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о возможном продлении сотрудничества между санкт-петербургским клубом и главным тренером Сергеем Семаком.

«А кого «Зенит» может найти лучше Семака? На данный момент, Семак — лучший тренер России. Он сделал историю, став трёхкратным чемпионом России. Кто-то скажет: «Конечно, такой состав». Но добиваться успеха с таким огромным составом наоборот сложнее.



Наверное, решение по контракту будет зависеть от результатов клуба. Если пройдут «Бетис», я думаю, Семак тут же переподпишет контракт», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Напомним, Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под руководством специалиста санкт-петербургский клуб становился чемпионом России (сезон-2018/2019, 2019/2020, 2020/2021), а также выигрывал Кубок (сезон-2019/2020) и Суперкубок (2020, 2021) страны.