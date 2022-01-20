«Не передать словами!» Солтмурад Бакаев — об атмосфере в «Рубине»

Полузащитник казанского «Рубина» Солтмурад Бакаев рассказал об атмосфере в команде.

«Для меня важна атмосфера в команде, от этого исходит и моя игра. Я всегда стараюсь познакомиться с людьми, куда бы ни пришёл. Для меня важны хорошие отношения. Если есть конфликт, неважно, виноват я или нет, я первым делом подойду, поговорю и извинюсь за то, что сделал.

Если выделять один момент из моей жизни в «Рубине», то это, безусловно, матч с тульским «Арсеналом». Мы проигрывали после первого тайма 0:2, потом вышли на второй тайм, забили четыре и выиграли. Это такие эмоции! Не передать словами. Это были те эмоции, которые заставляют биться за этих товарищей по команде, за этот клуб», — приводит слова Бакаева официальный сайт «Рубина».