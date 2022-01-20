Лунёв — о травме: успех — способность идти от поражения к поражению, не теряя оптимизма

Голкипер «Байера» Андрей Лунёв поблагодарил болельщиков за поддержку после перенесённой операции.



«Успех спортсмена — это способность идти от поражения к поражению, от травмы к травме, не теряя оптимизма. Всё будет хорошо. Ценю вашу поддержку!» — написал Лунёв в своём «инстаграме».



Лунёв получил травму на тренировке леверкузенского «Байера». Ориентировочные сроки восстановления Андрея Лунёва – 6-10 недель.



Напомним, летом 2021 года у Лунёва истёк контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Всего за санкт-петербургский клуб Андрей провёл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. Стоит отметить, что в 47 играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности. На счету Лунёва также 7 матчей в составе сборной России.



По истечении контракта с «Зенитом» Лунёв на правах свободного агента присоединился к «Байеру». В нынешнем сезоне Андрей провёл за «фармацевтов» один матч и пропустил в нём один гол.

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