Видеообзор драматичного камбэка «Интера» в матче 1/8 финала Кубка Италии с «Эмполи»

В Милане (Италия) на стадионе «Джузеппе Меацца» состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором «Интер» принимал «Эмполи». Встреча завершилась драматичной победой хозяев поля в дополнительное время со счётом 3:2.
В основное время команды дважды поразили ворота друг друга – за «Интер» отличились Алексис Санчес и Андреа Раноккия, гол которого на 90+1-й минуте спас «нерадзурри» от вылета. За «Эмполи» забивали Недим Байрами и Йонуц Раду (автогол). В дополнительное время гол итальянского хавбека «Интера» Стефано Сенси на 104-й минуте принёс чёрно-синим победу в этой встрече.
«Интер» обыграл «Эмполи» в 1/8 финала Кубка Италии
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В 1/4 финала Кубка Италии «Интеру» будет противостоять победитель встречи между «Ромой» и «Лечче», которая состоится в пятницу, 21 января. Начало – в 23:00 мск.
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