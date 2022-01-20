Стало известно, что Криштиану Роналду сказал Ральфу Рангнику после своей замены

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду был недоволен заменой в ходе перенесённого матча 17-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (3:1). 36-летний нападающий обратился к главному тренеру «красных дьяволов» Ральфу Рангнику после ухода с поля.

«Почему я? Почему я? Зачем вы меня сняли с игры?» — приводит слова Роналду Mirror.

Видео реакции Роналду на замену:

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В текущем сезоне Криштиану Роналду принял участие в 22 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился 14 забитыми мячами и тремя результативными передачами. Его контракт с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2023 года.