«Я и не ждал, что Роналду меня обнимет». Ральф Рангник рассказал о беседе с Криштиану

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал о беседе с португальским форвардом Криштиану Роналду, который был недоволен заменой в перенесённом матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (3:1).
«Сразу после замены он спросил, почему я снял его с игры. Я ответил: «Послушай, я принял это решение в интересах команды и клуба». Я решил перейти на игру в пять защитников с Гарри Магуайром и ввёл в игру Маркуса Рашфорда как ещё одного быстрого правого вингера. Думаю, решение оказалось правильным.
Криштиану был недоволен. Он бомбардир, он хочет оставаться на поле и пытаться забить. Но нам важнее было играть компактно, иметь свежие силы на поле и футболистов, которые могут хорошо играть головой, чтобы защищаться при стандартах.
После нашего третьего гола я сказал ему: «Послушай, Криштиану. Я понимаю, что ты всё ещё очень амбициозен и хочешь сам забивать голы. Но, возможно, став тренером через пару лет, ты примешь такое же решение». Я и не ждал, что Роналду меня обнимет. Я знаю бомбардиров, понимаю, как они думают. Но я принимаю решения в интересах команды», — цитирует Рангника Manchester Evening News.
Видеообзор матча «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»:
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