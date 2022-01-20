Михаил Костюков приступил к реабилитации после перелома ноги

Полузащитник «Рубина» Михаил Костюков прибыл на зимний тренировочный сбор, чтобы пройти курс реабилитации после перелома ноги. Он получил повреждение в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:3).
Просмотреть фотографию можно в «твиттере» «Рубина».
«Михаил Костюков приехал на «Рубиновые сборы» и уже скоро приступит к восстановительным тренировкам и реабилитации после травмы», — подписала публикацию в «Твиттере» пресс-служба «Рубина».
Казанский «Рубин» набрал 22 очка в 18 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). В тройку лидеров турнира входят также московское «Динамо» (36) и «Сочи» (31). В следующем туре чемпионата России после зимней паузы «Рубин» сыграет с «Зенитом».
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