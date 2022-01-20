Касаткина: Месси в 2021 году абсолютно заслуженно получил свой «Золотой мяч»

Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась мнением о седьмом «Золотом мяче» нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.



«Я считаю, что за прошлый год «Золотой мяч» заслужил Месси. Левандовски заслужил в позапрошлом году, когда, к сожалению, не повезло, что не было награждения. Там он, безусловно, без всяких вопросов, выиграл этот «Золотой мяч». В прошлом году, я считаю, что Лео абсолютно заслуженно за Кубок Америки получил свой «Золотой мяч». За «Барселону», за «Барселону»! Не за «ПСЖ», — цитирует Касаткину Eurosport.



Напомним, Левандовски стал вторым в борьбе за «Золотой мяч» по итогам 2021 года, а награда досталась аргентинскому форварду «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси. В прошлом году приз не вручался из-за пандемии коронавирусной инфекции.