Касаткина: Месси в 2021 году абсолютно заслуженно получил свой «Золотой мяч»
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Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась мнением о седьмом «Золотом мяче» нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.
«Я считаю, что за прошлый год «Золотой мяч» заслужил Месси. Левандовски заслужил в позапрошлом году, когда, к сожалению, не повезло, что не было награждения. Там он, безусловно, без всяких вопросов, выиграл этот «Золотой мяч». В прошлом году, я считаю, что Лео абсолютно заслуженно за Кубок Америки получил свой «Золотой мяч». За «Барселону», за «Барселону»! Не за «ПСЖ», — цитирует Касаткину Eurosport.
Напомним, Левандовски стал вторым в борьбе за «Золотой мяч» по итогам 2021 года, а награда досталась аргентинскому форварду «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси. В прошлом году приз не вручался из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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