Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Касаткина: Месси в 2021 году абсолютно заслуженно получил свой «Золотой мяч»

Касаткина: Месси в 2021 году абсолютно заслуженно получил свой «Золотой мяч»
Комментарии

Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась мнением о седьмом «Золотом мяче» нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Я считаю, что за прошлый год «Золотой мяч» заслужил Месси. Левандовски заслужил в позапрошлом году, когда, к сожалению, не повезло, что не было награждения. Там он, безусловно, без всяких вопросов, выиграл этот «Золотой мяч». В прошлом году, я считаю, что Лео абсолютно заслуженно за Кубок Америки получил свой «Золотой мяч». За «Барселону», за «Барселону»! Не за «ПСЖ», — цитирует Касаткину Eurosport.

Напомним, Левандовски стал вторым в борьбе за «Золотой мяч» по итогам 2021 года, а награда досталась аргентинскому форварду «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси. В прошлом году приз не вручался из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Новость по теме
Левандовски: слова Месси о том, что я заслужил «Золотой мяч», действительно тронули меня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022