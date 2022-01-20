«Аякс» арендует полузащитника «Ювентуса» с правом выкупа
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Полузащитник итальянского «Ювентуса» Мохаммед Ихаттарен, находящийся в «Сампдории» на правах аренды, перейдёт в «Аякс». Нидерландский клуб арендует футболиста на 1,5 года с правом выкупа в конце соглашения и уже обговорил с ним условия. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
19-летний Ихаттарен стал игроком туринского клуба летом 2021 года, перейдя из ПСВ за € 1,9 млн. «Ювентус» сразу же отправил нидерландского хавбека в «Сампдорию» на правах аренды до конца сезона. Ихаттарен ни разу не выходил на поле в составе этих итальянских клубов.
Контракт полузащитника с «Ювентусом» истекает в конце 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста из Нидерландов в € 5 млн.
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