В «Лужниках» прокомментировали слухи о переносе матча Россия — Польша на другой стадион
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Пресс-служба стадиона «Лужники» прокомментировала информацию о возможном переносе мартовского матча между сборными России и Польши в полуфинале «стыков» к чемпионату мира — 2022 на стадион «Динамо».
«Официального сообщения о переносе матча на какой-либо другой стадион к нам не поступало. У нас нет никаких проблем с газоном, и подготовка к игре пока идёт по заранее согласованному плану. Однако мы вполне допускаем и относимся с пониманием к ситуации, при которой из-за резкого роста цифр по заболеванию ковидом и, соответственно, вынужденного сокращения допустимого числа зрителей на трибунах матч придётся проводить на другом стадионе — не таком масштабном, как Большая спортивная арена «Лужников», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе.
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