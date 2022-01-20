Шварц высказался после победы «Динамо» в товарищеском матче со счётом 12:0

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу над командой Вооружённых сил Катара (12:0) в товарищеской встрече.
«Серьёзно подошли к матчу, сыграли очень интенсивно, забили очень красивые мячи. Я доволен результатом. Хочу отметить хороший старт этого года. Ребята здорово сыграли в обоих таймах, подошли к делу сконцентрированно и серьёзно. Важно, что мы показали быстрый футбол.
Смолов? Фёдор на протяжении всех 10 дней сборов очень усердно работал на тренировках. Он абсолютно безболезненно влился в коллектив. Мы рады, что Смолов смог дважды отличиться.
В первую очередь стоит отметить, что ребята очень хорошо занимались в отпуске. Мы были довольны тем, в каком состоянии они вернулись из него. Мы провели плодотворный сбор, занимались игрой в обороне, проводили тактические занятия. Считаю, что мы готовы к следующим шагам», — приводит слова Шварца пресс-служба клуба на официальном сайте.
- 20 января 2022
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