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Клопп — о победе над «Арсеналом»: все в раздевалке «Ливерпуля» без ума от радости

Клопп — о победе над «Арсеналом»: все в раздевалке «Ливерпуля» без ума от радости
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о победе в матче с «Арсеналом» (2:0) и выходе в финал Кубка английской лиги.

«Все в раздевалке без ума от радости. Трудная игра, трудное время для нас, но парни проявили себя просто исключительно. «Арсенал» очень живо начал в первом тайме, потом мы успокоили игру, заиграли в хороший футбол и создали много моментов. Второй тайм был похожим.

Мы забили два чудесных гола – Диогу Жота в огне. Когда он только присоединился к нам, мы были уверены, что он нам очень поможет. Диогу сделал шаг вперёд в нашей команде, стал нападающим мирового уровня», – цитирует Клоппа BBC.

Эта победа вывела «Ливерпуль» в финал турнира, где мерсисайдцы встретятся с «Челси».

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