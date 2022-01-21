Клопп — о победе над «Арсеналом»: все в раздевалке «Ливерпуля» без ума от радости
Поделиться
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о победе в матче с «Арсеналом» (2:0) и выходе в финал Кубка английской лиги.
«Все в раздевалке без ума от радости. Трудная игра, трудное время для нас, но парни проявили себя просто исключительно. «Арсенал» очень живо начал в первом тайме, потом мы успокоили игру, заиграли в хороший футбол и создали много моментов. Второй тайм был похожим.
Мы забили два чудесных гола – Диогу Жота в огне. Когда он только присоединился к нам, мы были уверены, что он нам очень поможет. Диогу сделал шаг вперёд в нашей команде, стал нападающим мирового уровня», – цитирует Клоппа BBC.
Эта победа вывела «Ливерпуль» в финал турнира, где мерсисайдцы встретятся с «Челси».
Новость по теме«Ливерпуль» вышел в финал Кубка Лиги, обыграв «Арсенал»
Комментарии
- 21 января 2022
-
12:42
-
12:26
-
12:19
-
12:09
-
11:57
-
11:53
-
11:50
-
11:41
-
11:35
-
11:25
-
10:59
-
10:27
-
10:15
-
10:05
-
09:54
-
09:38
-
09:18
-
08:30
-
08:06
-
07:58
-
07:24
-
06:44
-
06:42
-
05:16
-
04:59
-
04:53
-
04:39
-
04:34
-
04:17
-
03:56
-
03:11
-
02:52
-
02:33
-
02:05
-
01:52
Партнерский контент