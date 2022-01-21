Миранчук всё ещё не дал согласия на аренду в «Дженоа»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук всё ещё не дал согласия на переход в «Дженоа» на правах аренды, информирует Sky Sport Italia.

По сведениям источника, стороны полностью согласовали сделку на клубном уровне. Единственной преградой для перехода Миранчука в «Дженоа» на данный момент является отсутствие окончательного согласия 26-летнего россиянина. Вероятно, Алексей ждёт более привлекательных предложений или всё ещё надеется закрепиться в «Аталанте».

Ранее появилась информация, что «Дженоа» заплатит за аренду Миранчука € 2,5 млн. Также «грифоны» будут иметь опцию полноценного выкупа Алексея за € 8 млн.

26-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, перейдя из «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 11 матчах итальянской Серии А, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Также на его счету два матча в Лиге чемпионов. Контракт Миранчука истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 11 млн.