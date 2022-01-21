«Уфа» подписала колумбийского нападающего Дилана Ортиса
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21-летний колумбийский нападающий сербского клуба «Пролетер Нови-Сад» Дилан Ортис продолжит карьеру в Российской Премьер-Лиге. Футболист перешёл в «Уфу» на правах аренды, информирует официальный сайт российского клуба.
«Поздравляем Дилана с переходом в нашу команду, желаем больших успехов вместе с ФК «Уфа»!» — написала клубная пресс-служба.
Отметим, Дилан Ортис — воспитанник колумбийской команды «Атлетико Насиональ». На профессиональном уровне выступал за другой клуб на родине — «Реал Картахена». В 2020 году футболист перебрался в чемпионат Сербии, где выступал за «Чукарички», «Мачва Шабац» и «Пролетер Нови-Сад». Ортис входил в состав сборной Колумбии до 20 лет на чемпионате Южной Америки U-20 в 2019 году.
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