Сын Дмитрия Аленичева рассказал о качествах отца, которые он хотел бы приобрести

Российский полузащитник Даниил Аленичев рассказал о жизни в России.

«Для исполнителя моего амплуа очень важно видение игры в целом, зон, партнёров и, само собой, работа с мячом. Без этого никуда. Папу в Матозиньюше хорошо помнят. Всё-таки Португалия — небольшая страна, все болеют футболом, а отец отыграл здесь достаточно долго. Ну и мой переход, наверное, немного освежил эти воспоминания.



Я окончил школу в Москве. Думаю в будущем продолжить обучение в Португалии, дело нужное, но пока не решил, где именно. Есть стереотип, что футболисты зачастую плохо учатся, но это не про меня. Не сказать, что была какая-то тяга, но оценки были достаточно хорошие», — сказал Аленичев-младший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.