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Открываем новый сезон футбольного квиза «Чемпионат Brainboy»

Открываем новый сезон футбольного квиза «Чемпионат Brainboy»
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31 января стартует первая игра этого года. За перерыв произошло слишком много событий — вспоминай все и регистрируйся на квиз!

Игра состоит из семи раундов разного формата: будут вопросы на логику, эрудицию, интуицию и чувство юмора. Есть много вопросов на знание актуальной футбольной повестки, поэтому советуем изучить «Чемпионат» накануне игры. Вас ждёт обновление квиза — один из раундов, который был на Суперфинале, станет регулярным. Но кое-что остается вечным: ведущим по-прежнему будет Даниил Махалин, а призы по-прежнему самые крутые! Стартовый свисток — в 20:00 в Hard Rock Cafe на Новом Арбате.

Смотри видео с Суперфинала и присоединяйся к кругу самых умных футбольных болельщиков!

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