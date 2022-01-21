«Манчестер Юнайтед» отпустит Марсьяля в аренду, если новый клуб возместит зарплату игрока

Стали известны детали возможного ухода нападающего Антони Марсьяля из «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, руководство клуба рассматривает лишь те предложения об аренде футболиста, которые подразумевают выплату всей его заработной платы новым клубом.

Ранее появлялась информация, что на форварда претендуют «Севилья», «Барселона», «Атлетико» и «Ювентус». Марсьяль присоединился к «Манчестер Юнайтед» в 2015 году, перейдя из «Монако». Сумма трансфера составила € 60 млн. В этом сезоне Антони сыграл за манкунианцев 10 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:

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