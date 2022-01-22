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В матче Кубка Испании Кроос получил жёлтую карточку за фол, которого не было

В матче Кубка Испании Кроос получил жёлтую карточку за фол, которого не было
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Во время матча 1/8 финала Кубка Испании сезона-2021/2022 «Эльче» — «Реал» (1:2) произошёл странный эпизод.

На 78-й минуте главный арбитр встречи Хорхе Фигероа Васкес показал жёлтую карточку полузащитнику мадридской команды Тони Кроосу. Немецкий хавбек получил предупреждение за фол на нападающем «Эльче» Тете Моренте, который оказался на газоне. Однако падение игрока произошло без участия Крооса.

Видео можно посмотреть на странице ESPN FC в «Твиттере».

Напомним, мадридский «Реал» вышел в четвертьфинал Кубка Испании, а «Эльче» завершил выступление на турнире. В 1/4 финала Кубка страны «Реал» сыграет с «Атлетиком» из Бильбао. Встреча пройдёт 3 февраля. Действующий обладатель Кубка Испании — «Барселона».

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