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Бывший защитник ЦСКА Чернов отреагировал на скандальную презентацию Языджи

Бывший защитник ЦСКА Чернов отреагировал на скандальную презентацию Языджи
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Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов отреагировал на скандальную презентацию новичка ЦСКА Юсуфа Языджи.

«Многих болельщиков охватил испанский стыд от увиденного. Да, можно и так выразиться. Чуть-чуть перегнули палку. Но я не захотел увидеть в этом что-то ужасное. Кого-то это улыбнуло, кого-то сильно оскорбило.

С ребятами из ЦСКА по этому поводу ещё не общались. Из-за такой мелочи нет смысла писать. Их это не коснулось. Потом увидимся, спрошу, что и как. Думаю, они и сами не понимают, что произошло. У них сборы, им не до этого.

Мне больше всего не нравится, что всегда всё было тихо, а сейчас каждую неделю всплывает то одно, то другое. ЦСКА уже не тот, что был раньше. Может, просто период сложный. Новая команда, перестройка, новое руководство», — цитирует Чернова «РБ-Спорт».

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