Бывший защитник ЦСКА Чернов отреагировал на скандальную презентацию Языджи

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов отреагировал на скандальную презентацию новичка ЦСКА Юсуфа Языджи.



«Многих болельщиков охватил испанский стыд от увиденного. Да, можно и так выразиться. Чуть-чуть перегнули палку. Но я не захотел увидеть в этом что-то ужасное. Кого-то это улыбнуло, кого-то сильно оскорбило.



С ребятами из ЦСКА по этому поводу ещё не общались. Из-за такой мелочи нет смысла писать. Их это не коснулось. Потом увидимся, спрошу, что и как. Думаю, они и сами не понимают, что произошло. У них сборы, им не до этого.



Мне больше всего не нравится, что всегда всё было тихо, а сейчас каждую неделю всплывает то одно, то другое. ЦСКА уже не тот, что был раньше. Может, просто период сложный. Новая команда, перестройка, новое руководство», — цитирует Чернова «РБ-Спорт».

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