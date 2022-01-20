«Это стыд!». Калиниченко прокомментировал скандальную презентацию Языджи в ЦСКА

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко прокомментировал скандальную презентацию Юсуфа Языджи в ЦСКА.



«Если кому-то непонятно, почему этот «пост» для меня за гранью добра и зла, объясню на пальцах. Если для вас это всего лишь «кринжовенько» и не более, то для меня это является унизительным. И если вашу женщину при вас зовут «Наташя, гоу-гоу», а вам всего лишь «кринжовенько», то у меня для вас плохие новости. И если вы готовы терпеть такой унизительный образ женщины не только на «выезде», а ещё и укрепляете этот образ внутри страны, тогда у меня нет вопросов. Повторюсь, называть своих женщин так уничижительно — это стыд реальный, а не «испанский». Хорошо, хватило ума быстро убрать и извиниться… Ужас!» — написал Калиниченко в своём «телеграм-канале».



Напомним, в видеоролике, опубликованном в соцсетях армейцев, аккаунт ЦСКА в «Инстаграме» лайкает фотографии Языджи, а затем вступает с ним в переписку, спрашивая, когда турок подпишет контракт с клубом. Языджи якобы не отвечает, после чего ЦСКА пишет: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». «5 минут, я уже в пути!» — отвечает футболист.

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