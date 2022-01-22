Вильсон Исидор стал игроком «Локомотива»
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Нападающий «Монако» Вильсон Исидор подписал контракт с «Локомотивом», сообщает пресс-служба железнодорожников. Соглашение футболиста с клубом рассчитано на 4,5 года. Форвард будет выступать за «Локомотив» под 19-м номером.
21-летний французский футболист в текущем сезоне провёл восемь матчей за «Монако» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт истекает 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 3 млн. На правах аренды игрок выступал за два других французских клуба — «Стад-Лаваль» и «Бастию-Борго», за них Вильсон провёл 42 матча и забил 17 голов.
«Локомотив» занимает шестое место в РПЛ. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).
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