Николсон: «Спартак» — отличная возможность показать себя на более высоком уровне

Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон рассказал, что был впечатлён выступлениями команды на групповом этапе Лиги Европы.



«Когда я узнал об интересе «Спартака», то вспомнил, что видел эту команду в Лиге Европы. А я в Лиге Европы никогда не играл. Только в квалификации, но не в группе. И тогда стал подробнее изучать информацию о клубе. А потом смотрю: «Ого, «Спартак» обошёл «Лестер» и «Наполи»!» Тогда я решил, что переход в «Спартак» — это отличная возможность стать ещё сильнее, показать себя на более высоком уровне», — рассказал Николсон на YouTube-канале красно-белых.



На групповом этапе Лиги Европы «Спартак» играл в одной группе с «Лестером», «Наполи» и «Легией». Российский клуб занял первое место и вышел в 1/8 финала турнира.

Новость по теме Смородская — о Николсоне в «Спартаке»: Каттани мог не знать рамок лимита на легионеров