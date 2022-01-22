Николсон: «Спартак» — отличная возможность показать себя на более высоком уровне
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Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон рассказал, что был впечатлён выступлениями команды на групповом этапе Лиги Европы.
«Когда я узнал об интересе «Спартака», то вспомнил, что видел эту команду в Лиге Европы. А я в Лиге Европы никогда не играл. Только в квалификации, но не в группе. И тогда стал подробнее изучать информацию о клубе. А потом смотрю: «Ого, «Спартак» обошёл «Лестер» и «Наполи»!» Тогда я решил, что переход в «Спартак» — это отличная возможность стать ещё сильнее, показать себя на более высоком уровне», — рассказал Николсон на YouTube-канале красно-белых.
На групповом этапе Лиги Европы «Спартак» играл в одной группе с «Лестером», «Наполи» и «Легией». Российский клуб занял первое место и вышел в 1/8 финала турнира.
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