Симеоне – о победе над «Валенсией»: я запомню этот вечер

В ночь с 22 на 23 января мск мадридский «Атлетико» принимал «Валенсию» в рамках 22-го тура Ла Лиги. Хозяева победили со счётом 3:2, забив дважды в компенсированное время.

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвёл итоги матча.

«В первом тайме мы были сами не свои, не смогли играть в свой футбол. Было тревожно, но мы старались сохранять спокойствие. Я сказал ребятам, что если уж мы и проиграем, то сделаем это достойно.

Во втором тайме я наконец узнал свою команду – мы начали играть. Это был фантастический тайм, я запомню этот вечер», – приводит слова Симеоне ESPN.

«Атлетико» с 36 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании. У «Валенсии» 29 очков, команда идёт на девятой строчке. Лидирует в Ла Лиге «Реал Мадрид», набравший 49 очков.